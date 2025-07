Governo proíbe marca de azeite e suspende venda de molho famoso

Marca de azeite é proibida no Brasil - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O governo brasileiro anunciou, nesta segunda-feira, 7, a proibição da venda de todos os lotes do azeite extravirgem da marca Vale dos Vinhedos.

A medida foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Diário Oficial da União, que confirmou que o produto tem origem desconhecida.

A Anvisa ressaltou em comunicado que a marca apresenta como importadora a empresa Intralogística Distribuidora Concept Ltda., cujo CNPJ está suspenso por inconsistência cadastral junto à Receita Federal.

Além disso, análises laboratoriais mostraram irregularidades no rótulo e na composição do produto, de acordo com a Anvisa.

O governo tem feito restrição em várias empresas de azeite. Essa é a 20ª marca de azeite que foi alvo de restrição do governo só em 2025.

A Anvisa proibiu 10 marcas e o Ministério da Agricultura baniou ou proibiu lotes de outras 10.

Além de azeite, molho é proibido pela Anvisa

Um lote do molho de alho da marca Qualitá, do Grupo Pão de Açúcar (GPA), foi suspenso pela agência pela presença de dióxido de enxofre.

A polpa de morango da marca Marchi também foi suspensa por “matérias estranhas” encontradas em um lote.