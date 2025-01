Baiana é morta no Rio após motorista de app entrar por engano em comunidade

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma baiana de 34 anos foi morta a tiros durante uma corrida por aplicativo de viagem. O caso aconteceu no último sábado, 28, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações iniciais, o carro de app em que a vítima, identificada como Diely da Silva, estava, entrou, por equívoco, na Comunidade do Fontela. Ele estava seguindo a orientação do GPS.

Já na região da Estrada Benvindo de Novaes, os criminosos teriam mandado o veículo parar, mas o condutor não ouviu e seguiu adiante. Então, os bandidos abriram fogo contra o carro. O motorista foi baleado nas costas, mas conseguiu dirigir em fuga até encontrar policiais. Ele recebeu atendimento médico e já foi liberado.

A mulher foi atingida na cabeça e morreu no local. Natural do município de Candiba, sudoeste da Bahia, Diely morava a mais de cinco anos em Jundiaí, no interior de São Paulo, e estava no Rio para passar o Réveillon.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.