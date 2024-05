Baiana que vive no RS perde contato e é procurada pela família | A TARDE

Uma mulher baiana de 36 anos, identificada como Lívia Rebouças de Jesus, perdeu contato com a família em meio às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Ela mora há quase dez anos no município gaúcho de Santa Clara do Sul, com o marido, Jonas Vanderpool, e o filho do casal, Ibini Vanderpool.

"Até agora a gente não sabe de nada de lá. Só o que passa na televisão", disse Mirla Rebouças, irmã da mulher. De acordo com Mirla, o último contato feito com a irmã foi na quarta-feira, 1º, três dias atrás.

Em todo o estado, pelo menos 55 pessoas morreram em decorrência disso. Números atualizados neste sábado, 04, indicam ainda que há 74 desaparecidos e 107 pessoas feridas. Mais de 80 mil precisaram deixar suas casas.

