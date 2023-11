Baiana vai ao Rio de Janeiro para show do RBD e é vítima de arrastão | A TARDE

Fã do grupo mexicano Rebelde desde 2004, quando o primeiro episódio foi ao ar, Katherine Giovanna, 21, viu nos shows no Brasil, limitados ao eixo Rio-São Paulo, a oportunidade de curtir a banda de perto pela primeira vez.

Entretanto, ela não esperava que teria a experiência também de ser vítima de arrastão e assaltos na região. Ao Portal A TARDE, ela relatou que o episódio aconteceu nos arredores do Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo ela, os assaltos ocorreram também nos trens. "Fãs invadiram a entrada de um hospital no Engenhão para se proteger do arrastão, tinha homens entrando no trem", contou ela, que relatou ainda que, dentro do trem, pessoas fingiam estar dormindo e de repente realizavam assaltos.

"Policias e guardas municipais não sabiam informar nada. Eu perguntava as coisas e não sabiam informar nada, era muita confusão", relata Katherine, que viveu os momentos de terror também em uma passarela que ligava o estádio ao trem.

"Ficavam impedindo o pessoal de passar para tentar organizar e nessa, a passarela ficava entupida de gente e o pessoal puxava celular de bolsa, do bolso...", disse.

Ela contou que a situação, no entanto, não afetou a boa experiência do show.

"A experiência do show foi maravilhosa, estavam super cuidadosos. A experiência foi inesquecível para quem é fã mesmo, para quem viveu o RBD em 2004 e nunca teve a oportunidade de ter ido a um show, foi uma experiência inesquecível e, mesmo com essa confusão, eu iria de novo".