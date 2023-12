Baixista Mingau faz movimentos após ser baleado na cabeça | A TARDE

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, apresentou uma evolução em seu quadro. Ele foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. O músico ainda segue em recuperação dos ferimentos graves, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Paulo.

Mingau já faz pequenos movimentos com as mãos e expressões. Segundo informações, ele até tentou se levantar do leito. A filha do músico, Isabella Aglio, publicou imagens do pai fazendo sinal de positivo. O rosto dele também foi mostrado pela primeira vez após o ataque.

“Somente daqui a algumas semanas poderemos deixar o hospital. Apesar da infecção, ele não deixa de nos surpreender a cada dia. É o olhar que diz muito, a risada que mostra que está aqui e até o esforço para tentar levantar da cama”, disse Isabella Aglio ao "G1".

Leia Mais:

>> Baixista Mingau tem resposta satisfatória ao tratamento, diz boletim

>> Suspeito de atirar no baixista Mingau é preso em São Paulo

>> Baixista do Ultraje a Rigor, Mingau é baleado na cabeça

Amigos do músico fizeram corrente de solidariedade para ajudar nas despesas da recuperação. Uma vaquinha foi criada na internet com a hashtag #juntospelomingau.

“Também organizaram o show que vai acontecer dia 14 de dezembro no Teatro Bradesco, em São Paulo. Nenhum dos participantes receberá cachê, e a venda dos ingressos irá ajudar a custear a próxima cirurgia e o tratamento de reabilitação. Meu pai trabalhou a vida inteira como músico, e continuava tocando na noite para completar a renda. E essa corrente do bem irá ajudar bastante”, conta.