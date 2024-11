Balada para pessoas com mais de 60 anos vira tendência no Brasil

Tendência que tem feito sucesso pelas principais capitais do Brasil - Foto: Reprodução | Instagram

A balada para pessoas com mais de 60 anos está se tornando uma verdadeira tendência em várias capitais do Brasil. As festas, que estão conquistando cada vez mais adeptos, contam com músicas que atravessam gerações. O programa Globo Repórter da última sexta-feira, 8, exibiu uma reportagem sobre o tema.

"Por que não fazer uma festa para esse público que não se vê representado? Tem pessoas com 60, 70, 80 e não sei lá mais quanto, tem gente de bengala, tem gente que fica sentada, tem gente que de repente dá show de dança, e acha que tem 20 anos. É para todo mundo", afirma Kika Gama Lobo, promoter de uma festa na Zona Sul do Rio.

O DJ, Marcos Mamede, destaca o segredo para lotar essas festas: músicas que atravessam gerações, com um toque especial de modernidade."Eu toco mais músicas dos anos 70 e 80, mas eu dou mais uma pitada em um som mais contemporâneo também", conta Marcos Mamede, DJ.

A produtora cultural Lilian Formozinho, que é bisavó, destaca que a diversão não tem idade."Estou comemorando a vida e dançar é a melhor coisa que tem. Esse preconceito acabou: 60 mais é realmente vibrante", diz.