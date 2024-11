Leo Santana encontra jovem autista que fugiu do ES para conhecê-lo

Encontro foi publicado pelo artista nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jovem autista de 23 anos, que havia se perdido em Salvador após sair do Espírito Santo para conhecer Leo Santana, conseguiu realizar seu sonho, na noite deste sábado, , no Festival Afropunk Brasil 2024, que acontece no Parque de Exposições, na capital baiana.

O encontro foi promovido pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). O artista compartilhou o momento em suas redes sociais.

Relembre o caso:



O rapaz é natural do Espírito Santo e estava perdido próximo a um restaurante em Salvador. Ele tinha vindo de ônibus para a capital baiana para conhecer Léo Santana.

A delegacia conseguiu localizar a família do jovem após conversas com ele e posteriormente manter contato a Polícia Civil do Espírito Santo, onde a mãe já tinha aberto um boletim de ocorrência.

