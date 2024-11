Jovem autista foge de casa para conhecer Leo Santana e se perde em Salvador

O cantor baiano Leo Santana - Foto: Reprodução

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) encontrou a família do jovem de 23 anos, que foi acolhido na noite de segunda-feira, 4, portador do Transtorno do Espectro Autista (Tea). O rapaz é natural do Espírito Santo e estava perdido próximo a um restaurante em Salvador e tinha vindo de ônibus para a capital baiana para conhecer Léo Santana.

A delegacia conseguiu localizar a família do jovem após conversas com ele e posteriormente manter contato a Polícia Civil do Espírito Santo, onde a mãe já tinha aberto um boletim de ocorrência.

Leia mais:

Casal animado irrita vizinhos em prédio de Salvador: "Amor aos gritos"

Vídeo: torcedores de Bahia e Vitória brigam nas ruas de Salvador



Pessoas que estavam no estabelecimento informaram à Guarda Municipal sobre o menino, que prontamente o encaminhou para o DPP, onde permanece sobre os cuidados da unidade.

“O rapaz nos relatou ser capixaba e veio de ônibus para Salvador, para conhecer seu ídolo, o cantor Léo Santana”, relatou a delegada Andrea Ribeiro.