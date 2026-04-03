BRASIL
Banco famoso é rebaixado em ranking por alto risco de golpe
Decisão reflete possível necessidade de injeção de capital, intensificadas pela ausência de um plano de recomposição após perdas
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A nota de crédito do BRB (Banco de Brasília) foi rebaixada, nesta sexta-feira, 3, da categoria BBB- para CCC+, indicando um alto risco de calote, de acordo com a agência de classificação de risco Moody’s Local.
Conforme a agência, o rebaixamento da nota do BRB reflete uma possível necessidade de injeção de capital, somada à ausência de um plano de recomposição depois de perdas com ativos do Banco Master.
Além disso, a agência ainda ressaltou que a ausência de divulgação de demonstrações financeiras dentro de um prazo regulamentar, até o dia 31 de março de 2026, aumenta as incertezas em relação a saúde financeira e posição patrimonial do banco.
"Até o momento, não houve comunicação ao mercado sobre a extensão do impacto das operações supostamente fraudulentas, nem a apresentação de um plano definido para a recuperação do capital", afirmou a agência, em relatório.
Caso do Banco Master afetou a decisão
A agência afirmou que o impacto das operações do Banco Master está sob análise desde o início da "Operação Compliance Zero", deflagrada pela Polícia Federal (PF), em novembro de 2025.
BRB pode precisar de novo aporte de capital
O BRB pode precisar de aportes adicionais de capital para manter sua solvência, após aumento no provisionamento e reconhecimento de perdas em ativos.
A avaliação é da Moody’s Local Brasil, que apontou fragilidade na qualidade de crédito da instituição.
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Auditoria investiga perdas financeiras
O banco contratou uma auditoria paralelamente às investigações em andamento para identificar o valor exato das perdas relacionadas às operações analisadas.
Segundo a agência, o atual rating indica que a qualidade de crédito do BRB é considerada muito fraca em comparação a outras instituições financeiras nacionais, com risco próximo de inadimplência caso não haja capitalização.
Revisão do rating depende de novos desdobramentos
A revisão da nota de crédito deve levar em conta:
- o plano de aumento de capital
- os impactos financeiros das investigações
- os resultados da auditoria em andamento
Banco adia divulgação de balanços de 2025
O BRB informou o adiamento da publicação dos balanços referentes ao 3º e 4º trimestres de 2025.
De acordo com o banco, a decisão ocorre pela necessidade de concluir a auditoria forense relacionada à operação “Compliance Zero” e avaliar seus impactos.
Assembleia vai discutir aumento de capital
A instituição convocou uma assembleia geral extraordinária para o dia 22 de abril. Entre os temas da pauta estão:
- aumento do capital social
- homologação de novos membros do Conselho de Administração
- Banco ainda não captou recursos necessários
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