Banco famoso é rebaixado em ranking por alto risco de golpe

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Agência de classificação de risco Moody’s Local indicou um alto risco de calote na instituição - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A nota de crédito do BRB (Banco de Brasília) foi rebaixada, nesta sexta-feira, 3, da categoria BBB- para CCC+, indicando um alto risco de calote, de acordo com a agência de classificação de risco Moody’s Local.

Conforme a agência, o rebaixamento da nota do BRB reflete uma possível necessidade de injeção de capital, somada à ausência de um plano de recomposição depois de perdas com ativos do Banco Master.

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Além disso, a agência ainda ressaltou que a ausência de divulgação de demonstrações financeiras dentro de um prazo regulamentar, até o dia 31 de março de 2026, aumenta as incertezas em relação a saúde financeira e posição patrimonial do banco.

"Até o momento, não houve comunicação ao mercado sobre a extensão do impacto das operações supostamente fraudulentas, nem a apresentação de um plano definido para a recuperação do capital", afirmou a agência, em relatório.

Caso do Banco Master afetou a decisão

A agência afirmou que o impacto das operações do Banco Master está sob análise desde o início da "Operação Compliance Zero", deflagrada pela Polícia Federal (PF), em novembro de 2025.

BRB pode precisar de novo aporte de capital

O BRB pode precisar de aportes adicionais de capital para manter sua solvência, após aumento no provisionamento e reconhecimento de perdas em ativos.

A avaliação é da Moody’s Local Brasil, que apontou fragilidade na qualidade de crédito da instituição.

Auditoria investiga perdas financeiras

O banco contratou uma auditoria paralelamente às investigações em andamento para identificar o valor exato das perdas relacionadas às operações analisadas.

Segundo a agência, o atual rating indica que a qualidade de crédito do BRB é considerada muito fraca em comparação a outras instituições financeiras nacionais, com risco próximo de inadimplência caso não haja capitalização.

Revisão do rating depende de novos desdobramentos

A revisão da nota de crédito deve levar em conta:

o plano de aumento de capital

os impactos financeiros das investigações

os resultados da auditoria em andamento

Banco adia divulgação de balanços de 2025

O BRB informou o adiamento da publicação dos balanços referentes ao 3º e 4º trimestres de 2025.

De acordo com o banco, a decisão ocorre pela necessidade de concluir a auditoria forense relacionada à operação “Compliance Zero” e avaliar seus impactos.

Assembleia vai discutir aumento de capital

A instituição convocou uma assembleia geral extraordinária para o dia 22 de abril. Entre os temas da pauta estão: