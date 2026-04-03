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BRASIL

Banco famoso é rebaixado em ranking por alto risco de golpe

Decisão reflete possível necessidade de injeção de capital, intensificadas pela ausência de um plano de recomposição após perdas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/04/2026 - 11:39 h | Atualizada em 03/04/2026 - 11:53

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Agência de classificação de risco Moody’s Local indicou um alto risco de calote na instituição
Agência de classificação de risco Moody’s Local indicou um alto risco de calote na instituição -

A nota de crédito do BRB (Banco de Brasília) foi rebaixada, nesta sexta-feira, 3, da categoria BBB- para CCC+, indicando um alto risco de calote, de acordo com a agência de classificação de risco Moody’s Local.

Conforme a agência, o rebaixamento da nota do BRB reflete uma possível necessidade de injeção de capital, somada à ausência de um plano de recomposição depois de perdas com ativos do Banco Master.

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Além disso, a agência ainda ressaltou que a ausência de divulgação de demonstrações financeiras dentro de um prazo regulamentar, até o dia 31 de março de 2026, aumenta as incertezas em relação a saúde financeira e posição patrimonial do banco.

"Até o momento, não houve comunicação ao mercado sobre a extensão do impacto das operações supostamente fraudulentas, nem a apresentação de um plano definido para a recuperação do capital", afirmou a agência, em relatório.

Caso do Banco Master afetou a decisão

A agência afirmou que o impacto das operações do Banco Master está sob análise desde o início da "Operação Compliance Zero", deflagrada pela Polícia Federal (PF), em novembro de 2025.

BRB pode precisar de novo aporte de capital

O BRB pode precisar de aportes adicionais de capital para manter sua solvência, após aumento no provisionamento e reconhecimento de perdas em ativos.

A avaliação é da Moody’s Local Brasil, que apontou fragilidade na qualidade de crédito da instituição.

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Auditoria investiga perdas financeiras

O banco contratou uma auditoria paralelamente às investigações em andamento para identificar o valor exato das perdas relacionadas às operações analisadas.

Segundo a agência, o atual rating indica que a qualidade de crédito do BRB é considerada muito fraca em comparação a outras instituições financeiras nacionais, com risco próximo de inadimplência caso não haja capitalização.

Revisão do rating depende de novos desdobramentos

A revisão da nota de crédito deve levar em conta:

  • o plano de aumento de capital
  • os impactos financeiros das investigações
  • os resultados da auditoria em andamento

Banco adia divulgação de balanços de 2025

O BRB informou o adiamento da publicação dos balanços referentes ao 3º e 4º trimestres de 2025.

De acordo com o banco, a decisão ocorre pela necessidade de concluir a auditoria forense relacionada à operação “Compliance Zero” e avaliar seus impactos.

Assembleia vai discutir aumento de capital

A instituição convocou uma assembleia geral extraordinária para o dia 22 de abril. Entre os temas da pauta estão:

  • aumento do capital social
  • homologação de novos membros do Conselho de Administração
  • Banco ainda não captou recursos necessários

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