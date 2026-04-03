PRISÃO
Em domiciliar, Bolsonaro pede que irmão de Michelle atue como cuidador
Defesa do ex-presidente enviou nova solicitação a Alexandre de Moraes
Por Ane Catarine
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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorização para que Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), atue como cuidador durante o período de prisão domiciliar temporária.
Na petição, os advogados solicitam que o nome de Carlos Eduardo seja incluído na lista de pessoas autorizadas a frequentar a residência do ex-presidente, no Jardim Botânico, em Brasília, sem necessidade de autorização prévia do tribunal a cada visita.
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Segundo a defesa, o pedido se justifica porque Michelle, a filha mais nova do casal, Laura Bolsonaro, e a enteada Letícia Firmino têm compromissos profissionais e escolares, o que impede a permanência integral ao lado do ex-presidente.
A defesa afirma ainda que Carlos Eduardo já atuou como acompanhante em outras ocasiões e tem a confiança da família para exercer a função.
Prisão domiciliar
Moraes concedeu prisão domiciliar por 90 dias no fim de março, após Bolsonaro ser internado com diagnóstico de broncopneumonia bilateral.
A decisão restringiu o convívio na residência a profissionais de saúde e aos familiares que moram no local: Michelle, Laura Bolsonaro e Letícia Firmino.
Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan estão autorizados a visitar o ex-presidente às quartas-feiras e aos sábados, em horários definidos.
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