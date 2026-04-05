Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO NA AREIA

Banhistas atacam PM durante prisões em orla de Porto de Galinhas

Efetivo precisou utilizar gás para dispersar multidão após prisão de três pessoas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/04/2026 - 19:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ação teve início após denúncias de venda de drogas na região
Ação teve início após denúncias de venda de drogas na região -

Uma operação da Polícia Militar (PMPE) para coibir o tráfico de drogas terminou em confronto e prisões no último sábado, 4, na Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca. Três homens, com idades entre 19 e 28 anos, foram detidos em flagrante sob suspeita de comercializar entorpecentes na orla.

A ação teve início após denúncias de venda de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram quatro suspeitos que queriam fugir. Durante a perseguição, três pessoas resistiram à abordagem.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com nota da PMPE, houve luta corporal e um policial sofreu escoriações e uma torção no membro inferior após ser empurrado por um dos indivíduos.

Leia Também:

Vereadores admitem que votaram Código Tributário sem ler projeto na Bahia
Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos

Hostilidade

A ocorrência ganhou contornos mais graves com a interferência de populares. De acordo com o comando da corporação, banhistas e transeuntes passaram a lançar objetos contra o efetivo, tentando impedir a condução de suspeitos e chegar a tentar subtrair as armas dos policiais.

Para restabelecer a ordem e garantir a segurança da equipe, os militares utilizaram agentes químicos de dispersão.

“Foi necessário o uso proporcional da força para dispersar a multidão, sem registro de feridos”, informou a Polícia Militar.

Justiça

Com os suspeitos, a Polícia Civil (PCPE) apreendeu 45 porções de substância análoga à maconha. O trio foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. O quarto envolvido conseguiu fugir e não foi identificado até o fechamento desta edição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

confronto policial Operação policial polícia militar Porto de Galinhas tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação teve início após denúncias de venda de drogas na região
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

Ação teve início após denúncias de venda de drogas na região
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Ação teve início após denúncias de venda de drogas na região
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Ação teve início após denúncias de venda de drogas na região
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x