CONFUSÃO NA AREIA
Banhistas atacam PM durante prisões em orla de Porto de Galinhas
Efetivo precisou utilizar gás para dispersar multidão após prisão de três pessoas
Por Rodrigo Tardio
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Uma operação da Polícia Militar (PMPE) para coibir o tráfico de drogas terminou em confronto e prisões no último sábado, 4, na Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca. Três homens, com idades entre 19 e 28 anos, foram detidos em flagrante sob suspeita de comercializar entorpecentes na orla.
A ação teve início após denúncias de venda de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram quatro suspeitos que queriam fugir. Durante a perseguição, três pessoas resistiram à abordagem.
De acordo com nota da PMPE, houve luta corporal e um policial sofreu escoriações e uma torção no membro inferior após ser empurrado por um dos indivíduos.
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Hostilidade
A ocorrência ganhou contornos mais graves com a interferência de populares. De acordo com o comando da corporação, banhistas e transeuntes passaram a lançar objetos contra o efetivo, tentando impedir a condução de suspeitos e chegar a tentar subtrair as armas dos policiais.
Para restabelecer a ordem e garantir a segurança da equipe, os militares utilizaram agentes químicos de dispersão.
“Foi necessário o uso proporcional da força para dispersar a multidão, sem registro de feridos”, informou a Polícia Militar.
Justiça
Com os suspeitos, a Polícia Civil (PCPE) apreendeu 45 porções de substância análoga à maconha. O trio foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. O quarto envolvido conseguiu fugir e não foi identificado até o fechamento desta edição.
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