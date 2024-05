BK é condenado por propaganda enganosa do Whopper Costela | A TARDE

O Burger King foi condenado pela Justiça do Maranhão em R$ 200 mill por propaganda enganosa. Conforme a denúncia, o sanduíche “Whopper Costela” tem somente o sabor da carne suína e não o ingrediente, de fato.

A ação foi movida contra a Zamp, operadora do BK no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) do Maranhão. Segundo o Instituto, o Burger King induzia o consumidor ao erro a respeito das características do hambúrguer.

A Zamp alegou que o nome do produto não é uma referência a uma característica que ele não tem, carne de costela, mas sim a uma que ele tem: sabor de costela. Apesar da decisão, a empresa decidiu manter o produto em seu cardápio, apenas mudando o seu nome para “Whopper Paleta Suína”.

A empresa foi condenada pelo juiz responsável pelo caso, Douglas de Melo Martins, por propaganda enganosa por omissão, já que o nome induz o consumidor ao erro. Além disso, o juiz negou quaisquer ações por danos morais, pois entendeu que o produto não gerou nenhuma consequência além do ‘’aborrecimento dos clientes”.

Esta é a segunda vez que uma empresa de fast food é condenada no Brasil por propaganda enganosa acerca do sabor de um hambúrguer. Em maio de 2022, o McDonald’s assumiu vender o “McPicanha” sem a presença de picanha em sua receita. A empresa, no entanto, cessou as vendas do produto após repercussão negativa.

