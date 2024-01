BMW onde quatro morreram foi modificada para aumentar ronco do motor | A TARDE

A BMW/320I M Sport, ano 2022, onde quatro pessoas morreram ao serem encontradas desacordadas na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na segunda-feira, 1º, está avaliada em R$ 250 mil. O veículo foi modificado para aumentar o barulho do ronco do motor e, de acordo com a Polícia Civil, apresentava falhas no sistema de escapamento.

Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, e Nicolas Kovaleski, de 16 anos, estavam desmaiados dentro do carro no estacionamento da rodoviária da cidade. De acordo com a polícia, a suspeita é de ter havido intoxicação por monóxido de carbono em virtude do rompimento do cano de escape do veículo.

"O cano de escape sai do motor e corre por debaixo do veículo e sai na parte traseira. Essa conexão do cano está rompida, na verdade não é uma perfuração, mas um deslocamento. Então, ao invés de sair o monóxido de carbono lá atrás do veículo, grande parte ficava dentro do capô, solto. E o ar-condicionado jogava para dentro do veículo", disse o delegado Bruno Effori.

A polícia apura, agora, se há relação entre a modificação veicular e o vazamento.