Bolsa Família e Vale Gás começam a ser pagos nesta segunda; veja calendário

Foto: Divulgação | MDS

Nesta segunda-feira, 19, a Caixa Econômica Federal começa a pagar os benefícios do Bolsa Família e do Vale Gás para milhões de brasileiros. Os valores podem ser retirados em dinheiro nas agências da Caixa ou usados diretamente em lojas com o cartão do benefício.

Os pagamentos serão feitos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, seguindo um calendário específico. Além do apoio financeiro mensal do Bolsa Família, os beneficiários também vão receber o Vale Gás, que tem o valor de R$ 102 e é pago a cada dois meses. Esse benefício ajuda na compra de botijões de gás, um item essencial para muitas famílias.

Para retirar o benefício em dinheiro, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, como o RG ou a Carteira de Trabalho. Se alguém for retirar o benefício em nome do titular, é preciso apresentar a identidade do titular e uma procuração autenticada em cartório.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem atender a alguns requisitos:

A renda mensal por pessoa deve ser até R$ 218 para famílias em extrema pobreza ou até R$ 427 para famílias em situação de pobreza.

É preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Além disso, famílias com crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos devem garantir uma frequência escolar mínima de 75% e manter a carteira de vacinação das crianças em dia. Gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal. Famílias que recebem outros benefícios, como seguro-desemprego ou auxílio-doença, também podem ser elegíveis ao Bolsa Família, mas o valor do benefício pode ser ajustado.

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família para agosto de 2024, conforme o final do NIS:

NIS final 1: 19 de agosto

NIS final 2: 20 de agosto

NIS final 3: 21 de agosto

NIS final 4: 22 de agosto

NIS final 5: 23 de agosto

NIS final 6: 26 de agosto

NIS final 7: 27 de agosto

NIS final 8: 28 de agosto

NIS final 9: 29 de agosto

NIS final 0: 30 de agosto

É importante que os beneficiários sigam o calendário de pagamentos e apresentem a documentação necessária nas agências da Caixa para receber os valores.