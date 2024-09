Bolsonaro chega para ato na Paulista contra Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro no carro de som ao lado do filho, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia, Tarcísio Freitas e João Roma - Foto: Reprodução

Acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta das 14h30 na Avenida Paulista, para discursar no ato de protesto organizado por aliados no 7 de Setembro,

Com foco no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a manifestação pede o 'impeachment' do magistrado, em respista ao bloqueio imposto ao 'X' (antigo Twitter), rede social de Elon Musk.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos primeiros a falar e atacou Moraes. Usando uma camiseta com os dizeres "Free Speech" (liberdade de expressão) na frente e um símbolo do X nas costas, Eduardo Bolsonaro discursou para a multidão que gritava "Fora, Xandão".



"A pergunta que fica não é porque o Moraes quer banir a rede social, mas até onde ele está disposto a ir para controlar o discurso de impedir que a sociedade se expresse livremente?"

Segundo ele, "os parlamentares brasileiros devem se organizar para tomarem medidas efetivas contra os crimes cometidos". "A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata", disse o parlamentar.

Conforme Eduardo Bolsonaro, o protesto tem quatro objetivos: "o fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas, anistia para todos os presos políticos, encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo e impeachment do ministro Alexandre de Moraes".