Botos encalham no Rio Araguaia devido à forte seca na região

Pelo menos dois botos ficaram encalhados em um lago do Rio Araguaia, em Luiz Alves, Goiás. Imagens feitas por um morador da área mostram os animais lutando para se mover na água, sem sucesso. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semad) confirmou o ocorrido na última sexta-feira, 30.



A Semad enviou um biólogo, uma pesquisadora e um médico veterinário da organização não governamental World Wide Fund for Nature (WWF) para o local. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também participou da operação.

No local, a equipe monitorou a água para entender se o aumento da temperatura poderia ter levado os botos a buscar o leito do Araguaia. A aferição revelou uma temperatura considerada amena.

Neste sábado, 31, a Semad informou que, ao chegar ao lago de Luiz Alves, a equipe encontrou os dois botos já fora do lago. Acredita-se que os animais tenham saído durante a noite, possivelmente devido à elevação do nível do manancial.

Os botos de água doce, como o boto-cor-de-rosa, são mamíferos aquáticos que alguns pesquisadores classificam como as espécies mais primitivas de golfinhos.