Brasil está entre os 10 melhores países do mundo para viajar sozinho

O Brasil surgiu entre os 10 melhores países do mundo para um viajante solo, segundo uma pesquisa do portal U.S. News World Report. Viajar sozinho pode ser um convite para o autoconhecimento, para novas amizades e até ser um caminho sem volta para um novo modo de viagem.

A pesquisa analisou países de todo o mundo e selecionou 10 deles que se encaixam nos destinos interessantes para quem quer tomar a coragem de viajar sozinho. Segundo um estudo da Booking.com, 59% dos entrevistados disseram querer fazer uma viagem solo em 2024.

Confira o ranking dos 10 melhores países do mundo para viajar sozinho:

10º lugar: Irlanda

A República da Irlanda é muito famosa por sua vida noturna animada nos pubs e suas lutas pela independência. Dublin, sua capital, é uma metrópole culturalmente vibrante, com seu passado cheio de história, mas que não deixou de evoluir com o passar do tempo – sem deixar de lado, é claro, as tradições e o espírito jovial que conquista o visitante desde o primeiro momento.

9º lugar: Holanda

Moinhos, bicicletas, pontes e canais. Famosa por reunir elementos como estes em belas paisagens, os Países Baixos, ou Holanda, prova porque é um dos destinos europeus mais movimentados quando o assunto é turismo. Em geral, a capital Amsterdã é a principal opção do viajante que inclui o país em seu roteiro, mas isso não quer dizer, também, que a visita não possa se estender à Haia, a capital política, Roterdã, entre outras cidades.

8º lugar: Brasil

Famoso pela miscigenação de cores e credos, o Brasil é um país que há muito tempo se firmou no coração dos turistas por ser um país onde as belezas naturais não têm limites. Seus cenários singulares misturam algumas das mais belas paisagens da Terra, que em harmonia com um povo alegre, cativa milhares de pessoas que o visitam anualmente. Não à toa, o país entrou para o ranking mundial e garantiu destaque dentre vários países da Europa.

7º lugar: Tailândia

A Tailândia é a única nação do Sudeste Asiático que não teve colonização europeia. Bangkok, a capital do Reino da Tailândia, oferece tradição e modernidade lado a lado. Uma cidade de aproximadamente 9 milhões de habitantes e que, à primeira vista, impressiona não só pelo tamanho e pelo ritmo frenético das ruas, mas também pela atmosfera vibrante, pelos inúmeros e belíssimos templos budistas e pelos rituais religiosos, culturais e gastronômicos de um povo extremamente alegre e acolhedor.

6º lugar: Austrália

A Austrália é o sexto maior país do mundo e está localizada na Oceania. O lugar é conhecido por suas belezas naturais e formações exóticas, extenso litoral e por um estilo de vida próprio, livre e alegre. A capital australiana é Camberra, embora muitas vezes esse título seja confundido com Sydney, que é a maior cidade do país.

5º lugar: Portugal

Portugal é a porta de entrada da Europa para muitos brasileiros. Além de toda a proximidade histórica e a facilidade com o idioma, são vários os motivos que atraem os viajantes: belíssimas cidades como Lisboa e o Porto, que reúnem beleza arquitetônica e paisagens incríveis; praias de tirar o fôlego, como as da Serra da Arrábida e do Algarve; regiões vinícolas, como o Alentejo e o Vale do Douro; uma farta e saborosa gastronomia, além, de claro, os preços mais acessíveis se comparados a de outros países do continente.

4º lugar: Nova Zelândia

As pequenas dimensões do país podem, à primeira vista, dar a impressão de ser um lugar rápido para conhecer. Não se engane. A Nova Zelândia é para ser vivida com calma e, preferencialmente, em roteiros que percorram toda a Ilha Norte e Ilha Sul, principais porções de terra a formar o país. A verdade é que a Nova Zelândia se torna ainda mais interessante a cada dia que você passa por lá. Sendo assim, fique o máximo que puder!

3º lugar: Itália

A Itália é um dos países mais visitados do mundo e há inúmeros motivos para isso. Com uma história incrível, o país em formato de bota é o que mais reúne patrimônios da Unesco, além de ter algumas das obras artísticas mais importantes já criadas. Sua capital, Roma, foi também a capital do antigo Império Romano, o que já garante uma experiência surpreendente a quem visita a cidade.

2º lugar: Grécia

Belezas naturais, história, gastronomia, excelente clima (especialmente no verão) e receptividade do povo local são apenas alguns dos motivos que fazem da Grécia um dos destinos mais desejados. Prova disso é que todos os anos o país recebe uma grande quantidade de visitantes, entre eles muito brasileiros.

1º lugar: Espanha

Não bastassem seus ótimos vinhos, suas deliciosas tapas e ritmos fortes, como o flamenco, a Espanha também é um país incrível para viajar sozinho e, por isso, venceu o ranking mundial! Vivo aqui há quase um ano e posso atestar o resultado com base na minha experiência, pois já estive sozinha em alguns destinos e tudo correu muito bem, com direito a moradores acolhedores e atrativos interessantíssimos para se fazer em uma viagem solo.