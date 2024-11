Brasil registra mais de 130 acidentes aéreos em 2024

airplane wing and sunset on blue sky - Foto: Freepik

Nesta quarta-feira, 23, um avião de pequeno porte caiu na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca, em São Paulo, resultando em cinco pessoas mortas. O acidente se junta aos mais de 130 casos registrados no Brasil só em 2024.

Segundo o Painel SIPAER, ferramenta de visualização de dados sobre as ocorrências aeronáuticas da Aviação Civil Brasileira nos últimos 10 anos, mais de 110 pessoas morreram em acidentes aéreos.

De acordo com os números da FAB, ocorreram quase 1,7 mil acidentes aéreos de janeiro de 2014 a outubro de 2024. Eles resultaram em 863 mortes. São Paulo é o Estado com a maior quantidade de ocorrências com mortos.