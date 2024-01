Brasil volta a pedir visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália | A TARDE

O Brasil voltará a pedir visto para turistas de Canadá, Estados Unidos (EUA) e Austrália. A medida entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, 10.

Derrubada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a exigência de visto para turistas estava prevista para retornar no dia 1º de outubro de 2023, mas foi adiada.

O atraso aconteceu por conta de ajustes na licitação para a contratação de uma empresa responsável por fornecer vistos eletrônicos para os países.

“É importante ressaltar que o governo brasileiro renova o interesse de negociar, com as três nações, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados”, informa o Ministério do Turismo.

O Brasil também iria voltar a cobrar visto de turistas japoneses, mas após acordo, nenhum dos países cobrará o documento.