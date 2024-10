Brasileiro entra no top 300 do tênis e desabafa sobre salário

Com mais de 140 mil seguidores no YouTube, Sell produz conteúdos relacionados ao mundo do tênis - Foto: Reprodução/Instagram

O brasileiro Karue Sell, de 30 anos, realizou o sonho de diversos tenistas ao entrar no top 300 do ranking da ATP. No entanto, o catarinense desabafou nas redes sociais sobre valores recebidos e afirmou que ganharia mais dinheiro trabalhando no McDonald's.

"Entrei no top 300 pela primeira vez, mas eu ganharia mais dinheiro trabalhando no McDonald's [risos]. Estou bem por causa do meu trabalho na internet, mas sinto muito pelos meus colegas", iniciou o tenista brasileiro.

Leia mais:

>> Ex-marido confessa ter matado mulher desaparecida enforcada

>> Bets e regulamentação das loterias entram no radar do STF

>> Mãe de criança amarrada em cadeira diz que escola foi 'conivente'

Com mais de 140 mil seguidores no YouTube, Sell produz conteúdos relacionados ao mundo do tênis. Além disso, antes de focar na carreira, o atleta também integrou a equipe de Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo.

No desabafo, o brasileiro também convidou os torcedores a acompanharem torneios menores do circuito profissional: "O nível está tão alto agora em todo o top 400, pelo menos. Vá assistir a um Challenger. O tênis superou o top 100 convencional".

Conforme mostra o site da ATP, desde que entrou no circuito profissional, Sell já embolsou US$ 61.183, cerca de R$ 333 mil na conversão atual. Desse total, US$ 25.636 (R$ 139,5 mil) foram conquistados neste ano.

Se o valor assegurado pelo tenista em 2024 for dividido em nove meses - de janeiro a setembro -, é possível considerar que ele recebeu um "salário mensal" de US$ 2.848 (R$ 15,5 mil). Dos ganhos, porém, o tenista tem gastos com viagens e hospedagens, entre outros custos de um atleta profissional, além dos impostos descontados. Ou seja, sobra menos para ele.

De acordo com o site Zippia, o salário médio mensal de um funcionário do McDonald's dos Estados Unidos - onde o tenista vive - é de US$ 2.221 (R$ 12 mil). No entanto, vale ressaltar que os ganhos variam de cargo e estado dentro do país.