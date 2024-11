Bruno Gagliasso rebate comentário de Tiago Leifert sobre Vini Jr.

O corte foi publicado em diversas páginas do Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Bruno Gagliasso se revoltou com Tiago Leifert após uma crítica do jornalista a Vini Jr. Segundo o apresentador, o jogador deveria ter comparecido à cerimônia da Bola de Ouro.

“O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral”, começou Tiago Leifert.

“Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, completou o jornalista.

O corte foi publicado em diversas páginas do Instagram e, em uma delas, o ator Bruno Gagliasso se revoltou com Tiago Leifert.

“P*** que pariu. Calado é um poeta”, disparou o ator.