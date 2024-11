Benzema revela reação de Vini Jr. em conversa sobre Bola de Ouro

Benzema defendeu Vini Jr. após resultado da Bola de Ouro - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A escolha do espanhol Rodri como o melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro 2024 causou reações entre torcedores e figuras do futebol, incluindo ex-companheiros de Vinicius Jr., que era um dos favoritos ao prêmio. Karim Benzema, atualmente no Al-Ittihad, e Iker Casillas, lenda do Real Madrid, manifestaram-se publicamente em apoio ao brasileiro e questionaram os critérios da premiação.

Em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, revelou ter conversado com Vinicius logo após o anúncio e relatou a decepção do atacante. O francês, que foi colega de Vini Jr. no Real Madrid, mostrou apoio ao ex-companheiro e o incentivou a persistir no objetivo de conquistar o prêmio. "Eu falei com ele, trocamos mensagens. Ele estava triste, é normal… É complicado quando todo mundo vê que você é o Bola de Ouro e algumas horas antes te dizem que não vai ganhar. Ele é um bom menino, vai seguir trabalhando e um dia vai ganhar", disse Benzema.

O atacante do Al-Ittihad também criticou a escolha, afirmando que Vinicius encanta os torcedores como poucos. "Não tenho nada contra o Rodri, é um grande jogador, mas… Quando eu estou no sofá, assistindo ao futebol na televisão, poucas vezes vejo alguma coisa que me faz suspirar. E o Vinicius faz isso sempre, fez isso mais uma vez (contra o Borussia Dortmund, na Champions). Ele merece a Bola de Ouro", afirmou o francês, enaltecendo o estilo e talento do camisa 7 do Real Madrid.

Outro ícone madridista a se manifestar foi o ex-goleiro Iker Casillas, que expressou duras críticas em relação aos critérios da premiação. Em vídeo publicado nas redes sociais, Casillas classificou a Bola de Ouro como um “prêmio absurdo” e questionou a coerência da votação organizada pela France Football. “Para mim, parece um prêmio absurdo. Não tem critério, não sei quem escolhe ou quem vota neles, não me importa se depois dizem quem são os que votam, se são os capitães, selecionadores ou o Presidente da Malásia ou China, é-me igual”, disparou Casillas, defendendo que, se fosse para premiar um jogador espanhol, o título deveria ter ido para Dani Carvajal, do Real Madrid.

Casillas argumentou que, além de Vinicius, Carvajal teria sido uma escolha mais adequada. “Se tiverem de dá-lo a um espanhol, em todo caso teriam que o dar a Carvajal. Rodri está lesionado há um mês e meio”, comentou, reforçando sua indignação com o processo de escolha. Ele também lembrou a ausência de prêmios para jogadores espanhóis entre 2008 e 2012, período em que a Espanha conquistou a Copa do Mundo e a Eurocopa. "Não há critério, não há nada que mostre em que se baseiam. Também não entendo como, no período de 2008 a 2012, nenhum espanhol ganhou a Bola de Ouro, ainda para mais quando vencemos o Mundial. Havia jogadores que o mereciam. Este prêmio é absurdo, para não dizer outra coisa", concluiu Casillas.