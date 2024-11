Vinicius merecia o título

Vinicius Junior ficou em segundo lugar na premiação - Foto: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

O futebol espanhol domina atualmente o mundo. O espanhol Rodri, que joga no Manchester City, ganhou o título de melhor do mundo, eleito por 100 jornalistas de diferentes países, embora Vinicius Junior merecesse pelo que joga no Real Madrid. O comportamento antirracista e digno do brasileiro incomoda muitas pessoas.

A jogadora espanhola Aitana Bonmati foi eleita a melhor do mundo. Lamine Yamal, do Barcelona, é o melhor jovem do futebol. O italiano Ancelotti, técnico do Real Madrid foi escolhido o melhor do ano. A Espanha é campeã da Europa. Real Madrid, no masculino, e o Barcelona no feminino foram os times do ano. A seleção, comandada dentro de campo por Rodri, é a que mais encanta no mundo pela união da posse de bola, troca de passes com agressividade ofensiva.

Vinicius Junior é o melhor atacante do mundo e o mais espetacular, fascinante, enquanto Rodri é o melhor meio-campista. Atua de uma intermediaria a outra. O passe preciso e rápido, o comando da bola e do time e a visão ampla do conjunto são tão importantes quanto os muitos gols e passes decisivos para gols de outros grandes craques. A sua eleição, mesmo considerando que Vinicius Junior merecia o título, é um reconhecimento da enorme importância de um meio-campista para a equipe.

No clássico espanhol entre duas das grandes equipes do mundo, o Barcelona goleou o Real por 4x0 em um jogo que poderia ter sido vencido pelo Real se aproveitasse as chances que teve no primeiro tempo e se Mbapé não tivesse entrado tanto em impedimento por detalhes milimétricos. Os dois times jogaram com zagueiros adiantados deixando grandes espaços atrás dos defensores,, que foram muito bem aproveitados pelo Barcelona.

Detalhes técnicos esporádicos, imprevisíveis, podem decidir as partidas. Fazem também parte do acaso, assim como as falhas dos árbitros brasileiros na marcação de vários pênaltis durante algumas partidas da ultima rodada do Brasileirão. Os árbitros conhecem bem as regras, mas não entendem de futebol. Além disso, com frequência, agem por impulsos no momento de um lance.

A violência e a criminalidade não fazem parte, com certeza, do acaso. São planejadas como a emboscada de grupos de marginais com símbolos do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro, que voltavam de Curitiba, resultando na morte de um jovem torcedor e mais 17 feridos, um horror, uma extensão da marginalidade que assola o país.

Planejadas são também as fortunas de dinheiro público gastas pelos partidos nas eleições por meio do fundo eleitoral, criadas por emendas parlamentares.

O jogo de futebol é muito complexo, uma disputa de muitas possibilidades, técnicas, táticas, emocionais e de fatores surpreendentes. Nós é que tentamos simplifica-lo com nossas racionalizações e presunçosas sabedorias.

Bets

O jornalista José Henrique Mariante, em uma reportagem na Folha de São Paulo, mostrou um relatório da revista Lancet, uma das mais conceituadas do mundo na área médica, que governos e legisladores precisam tratar as apostas esportivas como questão de saúde pública, como se faz com outros produtos que viciam e fazem mal, como álcool e tabaco. Pior, nas apostas online não há limites, pois elas podem ser feitas durante 24 horas.