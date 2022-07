Butantan vai importar insumo para produzir 10mi de doses para crianças

O Instituto Butantan vai importar 8 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da Sinovac para produzir 10 milhões de doses da Coronavac a crianças de 3 e 4 anos.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ele pontuou que toma a decisão antes da inclusão no PNI (Programa Nacional de Imunizações).

"Tomamos essa decisão para que a gente tenha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo e colocá-las à disposição do Ministério da Saúde para vacinar as crianças do Brasil", disse.

A importação, de acordo com o governo do estado, deve levar algumas semanas. A previsão é que as doses estejam disponíveis no mês de agosto.