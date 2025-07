Caças são reabastecidos durante voo em evento do Brics; vídeo

Avião da FAB abastece caça em pleno voo - Foto: Reprodução / Youtube CNN

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o reabastecimento de aeronaves em pleno voo durante a Cúpula do Brics, que acontece no Rio de Janeiro entre domingo, 6, e segunda-feira, 7.

A ação é uma das manobras mais complexas da aviação militar, e segundo a FAB, o Brasil está entre os poucos países do mundo que possuem a capacidade estratégica de realizar o procedimento. A informação é da CNN.

A operação foi realizada usando a aeronave multimissão de última geração KC-390 Millennium, que é capaz de reabastecer tanto caças quanto helicópteros durante o voo.

A operação permite manter os caças em operação contínua por longos períodos e a grandes distâncias. Áreas de segurança e exclusão foram criadas no espaço aéreo brasileiro por conta da Cúpula do Brics, como medida de segurança.

Interceptação

Pelo menos três aeronaves foram interceptadas, entre sábado e domingo, na área restrita sobre onde ocorre a Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, pela FAB.

Segundo a FAB, os caças fizeram duas interceptações de aeronaves que sobrevoavam as áreas de exclusão no sábado. As aeronaves interceptadas receberam orientações para mudança de rota pelos órgãos de controle e acompanhadas por caças A-29 Super Tucano.

A FAB também informou que helicóptero fez um voo irregular e, ao avistar o Super Tucano, saiu da área restrita e pousou em um local isolado.