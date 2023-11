Cachoeira da Velha proporciona um espetáculo de queda d'água | A TARDE

Entre tantas paisagens naturais e vistas privilegiadas, a Expedição Jalapão chegou ao seu último dia, com uma despedida conectada com águas de rio e um céu ensolarado. No total, foram cinco dias e quatro noites de imersão em um paraíso natural, explorando uma variedade de criações feitas pela natureza.

>> Falésias alaranjadas compõem paisagem da Serra do Espírito Santo

Já com as malas prontas, deixamos o acampamento e partimos para a estrada para conhecer os dois últimos atrativos do roteiro: a Cachoeira da Velha e a Prainha do Rio Novo. Localizados no município de Mateiros, os dois locais têm acesso fácil e gratuito.



A cachoeira recebe as águas do Rio Novo, que possui cerca de 146 km de extensão e corre por várias comunidades quilombolas dentro do Jalapão. A força da queda d´água forma um verdadeiro espetáculo da natureza, com partículas que criam um sútil véu cristalino.

Apenas um lado da cachoeira tem visitação de turista | Foto: Divulgação GOL

A atração possui um enorme volume de água, o que não permite a possibilidade de banho dentro dela. “Ela é conhecida como a bisneta da Foz do Iguaçu, justamente por sua queda d’água, que tem aproximadamente 15 metros de queda. Chama muita atenção também porque a cachoeira tem formato de ferradura, com dois lados, mas apenas um tem visitação de turista”, descreveu o guia José Eduardo.

“Ela tem esse nome justamente por causa de uma senhora que morava perto da cachoeira e tinha como se a cachoeira fosse dela”, completou.

De acordo com José, um dia, a “velha” que tomava conta da cachoeira sumiu e ninguém mais conseguiu encontrá-la. Reza a lenda que o espírito dela se eternizou em uma grande árvore que cresceu no paredão entre as duas quedas e, até hoje, permanece intacta.

A poucos minutos do atrativo, está localizada a Prainha do Rio Novo, que possui uma extensa faixa de areia branca fina. O local é cercado de vegetação alta, com águas calmas e transparentes, formando uma piscina natural para quem quer relaxar.

O grupo da expedição durante o banho na Prainha do Rio Novo | Foto: Divulgação GOL

Aproveitamos nosso último ponto turístico com muitas risadas e mergulhos, além de uma temperatura de mais de 30º C. A poucos minutos da Prainha, fomos almoçar em um ponto de apoio bem próximo, chamado Fazenda Triago, que supostamente seria de propriedade do famoso Pablo Escobar.

Segundo a história contada, Pablo Escobar era dono da fazenda e a utilizava para o refinamento das substâncias ilícitas que comercializava. No entanto, antes dos militares chegarem ao local, os funcionários dele conseguiram fugir.

O retorno para casa começou realmente logo depois de sairmos da Fazenda, levando cerca de 3h para chegar em Ponte Alta, onde trocamos de caminhão para ônibus. Em seguida, levamos mais 2h30 de estrada para chegar em Palmas e, enfim, finalizarmos a expedição.

Como chegar

O Jalapão é bastante definido pelos guias turísticos como “bruto”, por causa das estradas de terra difíceis de acessar, sendo necessário o uso de veículos com tração 4x4. As agências de turismo da região oferecem pacotes completos, já com o transporte incluso.

Em todos os pacotes oferecidos, o ponto de partida é Palmas, a capital tocantinense. Conforme explica o Governo do Tocantins, ao sair da cidade, segue-se 64 km pela rodovia TO-050 até Porto Nacional e, depois, 116 km pela TO-255 até Ponte Alta do Tocantins, considerada a porta de entrada do Jalapão.

A TO-255 é uma estrada que liga à maioria dos atrativos do Jalapão | Foto: Divulgação GOL

Ainda de acordo com o Estado, outra opção de acesso à região é sair da Capital pela TO-020, sentido norte (108 km de extensão), com acesso para Novo Acordo. Também é possível trafegar pela TO-030 (100 km de extensão), interligação com Taquaruçu e Santa Tereza do Tocantins.

Turismo

O parque tocantinense é o destino de muitas pessoas que buscam experiências de imersão na natureza e ecoturismo. Ele é protegido por cinco unidades de conservação integral e tem diversas atrações para explorar entre fervedouros, rios, cachoeiras e as famosas dunas.

Neste cenário, a Smile Viagens, operadora de turismo da GOL e Smiles, oferece uma experiência de seis dias, que contempla os principais pontos turísticos e une com uma acomodação estilo “glamping” da Korubo Safari Camp. A programação segue a mesma linha de toda a expedição que o Portal A TARDE realizou com o grupo.

O pacote completo é all inclusive com café da manhã, almoço nos pontos turísticos e jantares feitos no hotel de Palmas. A experiência com as diárias, tanto no Jalapão quanto na capital tocantinense, contemplando o aéreo saindo de São Paulo e transfer, estão a partir de 10x de R$ 588,26.

Confira o vídeo do último dia de expedição:

*Repórter viajou a convite da GOL e Smiles Viagens