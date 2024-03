Cachorro de Rubinho Barrichello morre após comer 11 bitucas de cigarro | A TARDE

Speedy, o cachorro de oito anos da raça Cavalier, do ex-piloto de automobilismo Rubinho Barrichello, morreu após ingerir 11 bitucas de cigarro.

Barrichello veio através das redes sociais lamentar a morte do animal. Ele explicou que apesar de ser dócil, a raça do cachorro é caçadora, e por isso, “tem sempre algo na boca”.

Quando não estava com ele, o cachorro ficava no prédio em que Silvana Giaffone, sua ex-esposa, mora. No local, o animal passeava muito e esperava descer para fazer as necessidades. Com o tempo, eles começaram a perceber que ele queria ir sempre para o mesmo local, que tinha várias bitucas de cigarro muito “potente” na região.

“O estômago dele ficou dilacerado. Ele desenvolveu uma doença que não gerava mais proteína para o corpo. Foram tiradas 11 bitucas de dentro dele. E ele não conseguia mais comer. Teve diarreia com sangue e foi ladeira baixo”, disse Barrichello.

O ex-piloto relatou que assim como os donos de animais, recolhem as fezes dos cachorros e jogam no lixo, também seria educado as pessoas que fumam, poderiam ter a mesma atitude.