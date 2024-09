Cachorro é morto após atacar idoso em festa infantil

Pitbull morreu asfixiado após atacar a vítima - Foto: Pixabay/Divulgação | Imagem ilustrativa

Um idoso de 65 anos foi atacado, na tarde deste domingo, 15, por um cachorro da raça pitbull durante uma festa infantil, em Belo Horizonte (MG). Na tentativa de conter o ataque, o animal foi morto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cachorro fugiu de uma residência vizinha ao local da festa. O dono do animal não estava em casa no momento do incidente.

Após invadir a festa, enquanto atacava o idoso, convidados tentaram conter o animal. Na tentativa, um homem segurou o animal pelo pescoço, que acabou sendo morto asfixiado.

A vítima teve ferimentos leves nos braços. Na ocasião, a Polícia Militar também foi acionada.