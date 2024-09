Criança de 3 anos é atingida por concha de retroescavadeira

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas - Foto: Reprodução | NSC Total

Uma menina de três anos sofreu um acidente na tarde deste sábado, 14, na cidade de Maravilha (SC). A criança teria sido atingida na cabeça pela concha de uma retroescavadeira, causando um traumatismo crânio encefálico, quadro considerado gravíssimo.

A garota foi atendida no local do acidente por uma equipe médica. Após realizarem a estabilização da vítima, ela foi transportada pela aeronave da Polícia Civil, tripulada por profissionais do Saer-Fron e Samu/Aeromédico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.