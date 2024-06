Cachorro que matou bebê não tinha se alimentado no dia do ataque | A TARDE

O cachorro vira-lata que matou uma bebê de cinco meses não tinha se alimentado no dia do ataque. A informação foi divulgada pela delegada Dilamar Aparecida de Castro. Segundo a Polícia Civil (PC), a pequena Isis da Silva Sobrinho foi deixada dormindo no sofá de casa pelos pais, que saíram para fazer compras.

Segundo a delegada responsável pela investigação, o cachorro pertencia aos avós da vítima e, no dia do ataque, a criança, que morava em outro endereço com os pais, estava na casa da avó, que teria saído para trabalhar.



“O cachorro estava sem se alimentar, possivelmente, porque os donos da casa estavam trabalhando”, explicou Dilamar.

Pais pagaram fiança

Os pais da bebê foram presos e, segundo a delegada, eles pagaram um salário mínimo (R$ 1.412) cada para serem soltos. “O delegado plantonista autuou eles por homicídio culposo, [quando não há intenção de matar]. Esse crime permite o pagamento de fiança em razão da tipificação”, explicou.

Em depoimento, eles disseram que deixaram a menina sozinha e saíram para comprar álcool para um churrasco com a família, que seria realizado na casa dos avós, segundo a delegada Dilamar de Castro.

