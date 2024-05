Cachorro salvo de enchente no RS fica 'nadando' no ar após resgate | A TARDE

Cidades debaixo d'água, milhares de desabrigados, 147 de mortos e prejuízos incontáveis, assim é o cenário do Rio Grande do Sul depois das enchentes. O cenário de catástrofe e o terror vivido nos últimos dias não afetaram apenas a população gaúcha, mas também os animais do estado. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver dois cachorrinhos repetindo movimentos de nado após passarem horas nadando para tentar sobreviver aos alagamentos. As cenas viralizaram nas redes sociais e comoveram os internautas.

Em um dos vídeos, a voluntária de um dos abrigos conta que os cachorros resgatados apresentaram esse comportamento ao sair da água por bastante tempo, mesmo estando em um local seguro. “É essa cena que a gente vê cada cachorro que sai do barco, eles ficam por horas assim. Eles ficam nadando no ar, é desesperador”, lamentou a moça.

"Coitadinhos, continuam nadando", lamentou uma internauta. "E ainda há quem diga que são objetos, propriedade, que não sentem, pensam ou têm consciência", refletiu uma mulher. "Ver o sofrimento das pessoas me dói demais, mas quando se trata dos cachorros, animais, me destrói. Que angústia", comentou uma terceira.

De acordo com informações da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, divulgadas pelo UOL, cerca de20 mil animais já foram resgatados desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul.

Reprodução / Redes sociais

Publicações relacionadas