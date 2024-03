Caetano Veloso consegue penhorar venda de livros de Olavo de Carvalho | A TARDE

A defesa do músico Caetano Veloso conseguiu a penhora dos valores arrecadados pela Editora Record com a venda dos livros de Olavo de Carvalho, morto em janeiro de 2022. O pedido da defesa foi atendido pela 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

Olavo de Carvalho foi condenado a pagar multa diária de R$ 10 mil por não ter retirado de suas redes sociais ofensas publicadas em 2017 nas quais acusava Caetano de pedofilia. O valor acumulado da dívida, em atualização ainda de 2022, é de R$ 3.372.608,33.

Na decisão da 50ª Vara Cível do Rio, o juiz Guilherme Pedrosa Lopes entendeu que enquanto não for finalizado o inventário, a universalidade de bens do espólio de Olavo de Carvalho responde pelas dívidas contraídas por ele. Sendo assim, houve a penhora dos valores arrecadados pela Editora Record com a venda de livros do guru da extrema-direita.

A Editora Record informou à Justiça que os valores referentes aos livros de Olavo de Carvalho, atualmente, totalizam o montante de R$ 8.016,40.