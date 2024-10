Caixa Econômica vai diminuir valor do financiamento de imóveis

Caixa vai reduzir valor de financiamento de imóveis - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal deve diminuir o valor do financiamento da casa própria. A expectativa é que as novas regras, que vão valer para o Sistema de Amortização Constante (SAC) e para tabela Price, entrem em vigor ainda em outubro.

A data prevista, de acordo com o portal Gazeta do Povo, é 21 de outubro. A mudança vai atingir as modalidades poupança, IPCA, TR e taxa fixa, estendendo para residências novas e de 'segunda mão', compra de lotes urbanos, empréstimos para construção e imíveis comerciais. Dentro da categoria SAC, o valor máximo de financiamento vai cair de 80% para 70%, enquanto na tabela Price, que hoje chega a 70%, passará para 50%.

O valor máximo de imóvel que poderá ser financiado pelo banco será de R$ 1,5 milhão. Atualmente, a Caixa Econômica, presidida por Carlos Vieira, é responsável pelo financiamento de cerca de 70% dos imóveis no país.