‘Caixa preta' de helicóptero da Marinha é recolhida após acidente

A "caixa preta" do helicóptero da Marinha que caiu na última terça-feira, 8, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, foi recolhida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa).

O acidente, que aconteceu na base militar Forte de Santa Bárbara, deixou dois mortos e doze feridos.

Conforme a Marinha do Brasil, o equipamento vai auxiliar na investigação conduzida pela Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico. Além disso, o local foi isolado. Os laudos devem ser concluídos em até seis meses.

De acordo com informações iniciais, a aeronave pegou fogo ao tocar o solo. O acidente ocorreu por volta das 14h, durante a realização de treinamento militar.