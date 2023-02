Caixa volta a pagar Auxílio Brasil nesta quarta-feira

Após quatro dias de interrupção por conta do feriado bancário de Carnaval, os benefícios assistenciais pagos pela Caixa Econômica Federal serão liberados nesta quarta-feira, 22. Os saques de Auxílio Brasil e Auxílio Gás podem ser feitos nos caixas eletrônicos ou nas lotéricas a partir das 12h.



Já para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a retomada dos depósitos de aposentadorias e pensões, entre outros benefícios, será possível a partir desta quinta-feira, 23, quando os beneficiários com número final 2 que têm direito de receber um salário mínimo terão acesso ao benefício.

Os que recebem Auxílio Brasil e Auxílio Gás por meio da poupança social digital social poderão movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, aplicativo em que é possível pagar contas e fazer compras, sem precisar de ir até o banco. Para saque, porém, é preciso procurar uma agência da Caixa ou lotérica após gerar um código.