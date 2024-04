Calor acima da média atingiu todos os estados durante o verão | A TARDE

Todos os estados do Brasil registraram temperaturas de 0,71ºC acima da média durante a maior parte do verão, período entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. É o maior aumento de temperatura acima da média registrada entre os anos de 1991-2020.

Os dados são do relatório de medição sazonal da Climate Central e publicado pelo UOL. O estudo traz dados detalhados sobre 175 países e 678 cidades - 18 delas do Brasil.

Em alguns estados, como Roraima, a temperatura chegou a alcançar mais de 2ºC, com calor e seca intensa e fora dos padrões. Em fevereiro, a temperatura média foi 2,03°C a mais que a média em Roraima. No período, o estado teve aumento de 1,72ºC.

Na bacia amazônica, temperaturas recordes emparelhadas com a seca provocada pelas alterações climáticas afetou milhares de meios de subsistência. Os cientistas preveem que as condições climáticas extremas induzidas pelo homem deixaram uma pegada permanente na biodiversidade e no ecossistema da Amazônia, assim como os lagos locais atingiram 41°C e mataram centenas de peixes de água doce e golfinhos.