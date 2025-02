Calor ou chuva? Saiba o que esperar do tempo no mês de fevereiro

Diferentemente dos últimos verões, a tendência é de um fevereiro com muita chuva - Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

O mês de fevereiro que começa neste sábado, 1º, terá tempo abafado e muita instabilidade, semelhante ao que aconteceu em janeiro. E essa deve ser a tendência para todo o mês.

De acordo com a Climatempo, a previsão é de chuvas acima da média em quase todo Brasil e um calor abaixo do esperado para esse período do ano.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, destaca que, assim como janeiro e como o previsto para todo o verão, o clima em fevereiro deve ser muito diferente do observado nos últimos anos. Isso acontece principalmente pela ausência do El Niño e pela influência, mesmo que fraca, do fenômeno La Niña.

O La Niña tem o efeito inverso do El Niño e ocorre quando há o resfriamento da faixa Equatorial Central e Centro-Leste do Oceano Pacífico. Ele é estabelecido quando há uma diminuição igual ou maior a 0,5°C nas águas do oceano.

Fevereiro chuvoso

Diferentemente dos últimos verões, a tendência é de um fevereiro com muita chuva. Luengo destaca que os primeiros dias do mês devem ser ainda de muitos temporais por causa da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no país.

"Grande parte do Norte e do Nordeste devem ter chuva acima da média. [...] Os tons mais escuros entre Norte e Sudeste indicam as possíveis formações de ZCAS, principalmente no início e no fim do mês", comenta Luengo.

Calor abaixo da média

Com a alta nebulosidade prevista para o mês, a expectativa é que as temperaturas não atinjam patamares muito elevados. A exceção fica para a região Sul, que deve ter um tempo muito mais firme ao longo do mês.

O meteorologista ainda explica que esse padrão é característico de anos com La Niña, com tempo mais seco no Sul e mais chuva no Norte e Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca a possibilidade da ocorrência de alguns dias de calor intenso no Pará e no Mato Grosso.

La Niña fraco

Outro destaque para o mês de fevereiro é a atuação fraca do fenômeno La Niña. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) declarou no início de janeiro que as condições para a formação do fenômeno La Niña estão oficialmente confirmadas.

Segundo os cálculos da NOAA, o La Niña deve continuar até o período entre fevereiro e abril de 2025, com 59% de chance de persistência.

De acordo com a Climatempo, o decaimento do fenômeno deve acontecer já a partir de março e a tendência é de um outono e inverno sob fase neutra.