Caminhão carregado de tijolos capota no DF e deixa feridos; veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta terça-feira, 3, uma câmera de segurança capturou o momento em que um caminhão capotou em São Sebastião após perder o controle. O acidente envolveu quatro outros veículos que circulavam pela via no momento. Duas pessoas precisaram ser levadas para uma unidade de saúde.

O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após aproximadamente 40 minutos, segundo a Polícia Militar do DF (PMDF). Ele foi transportado com escoriações para o Hospital de Base (IHBDF), onde estava consciente.

Leia também:

>> Assista: motoboy reage a assalto e troca socos com bandidos em Itapuã

>> STF: entenda ação do Novo que pede fim do bloqueio do X no Brasil

O condutor de uma das motocicletas, de 45 anos, foi gravemente ferido. A equipe policial que prestou os primeiros socorros relatou que ele chegou desorientado e instável à UPA de São Sebastião, com suspeita de traumatismo craniano.