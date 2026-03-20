Caminhoneiros desistem de greve e elogiam Lula após MP sobre frete

Caminhoneiros - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Os caminhoneiros desistiram da greve após o Governo Federal baixar, na quinta-feira, 19, uma Medida Provisória (MP) que reforça as regras para o cumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas, uma das principais reivindicações da categoria. A categoria ainda elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão dos caminhoneiros foi tomada após reunião com representantes de diversas associações, que avaliaram o cenário da categoria diante da alta do diesel e dos valores dos fretes.

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Além disso, representantes dos caminhoneiros serão recebidos pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, em Brasília na próxima quarta-feira, 25. O encontro foi marcado em meio às negociações para que eles não entrassem em greve.

Entenda a decisão do governo

De acordo com o Governo Federal, o objetivo da iniciativa é ampliar a proteção aos caminhoneiros, garantir maior transparência nas operações e endurecer a fiscalização sobre contratantes e empresas do setor.

Entre as principais mudanças está o endurecimento das punições para o descumprimento das regras.

A partir da determinação federal, empresas transportadoras poderão sofrer desde a suspensão cautelar de registro até o cancelamento da autorização para atuar no setor por até dois anos, em casos mais graves ou de reincidência.

“Início de um sonho”

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, representantes da categoria elogiaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta da Medida Provisória. Segundo eles, o cumprimento do piso mínimo da categoria era requisitado desde 2018, mas nunca havia sido atendido.

“O cumprimento do piso mínimo para a categoria do rodoviário é de suma importância. O governo ficou bem atento nessa questão e agora estamos sendo atendidos. É o início de um sonho. O piso mínimo é vida, o piso mínimo sendo atendido é de suma importância para a sobrevivência do caminhoneiro”, declarou um dos representantes da categoria.

Veja vídeo