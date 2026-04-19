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TRAGÉDIA

Candidata a miss morre às vésperas de concurso

A jovem se preparava para concorrer a vaga no concurso de beleza

Franciely Gomes
Por

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A modelo sofreu um infarto
A modelo sofreu um infarto -

Uma das candidatas ao concurso Miss Londrina faleceu neste domingo, 19, no Paraná. Identificada como Sarandi Maiara Cristina de Lima Fiel, a modelo de 32 anos morreu após sofrer um infarto fulminante.

Registro de Sarandi Maiara
Registro de Sarandi Maiara | Foto: Reprodução | Redes sociais

Ela passou mal em casa e foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu, deixando um marido e um filho pequeno.

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O fato aconteceu menos de duas semanas antes do concurso, que acontece no próximo dia 29 de abril. Maiara estava se preparando para concorrer a disputa com outras garotas da região.

“[Ela] Vinha ensaiando, realizou sua entrevista, estava empolgada e cheia de planos. Ontem mesmo conversamos, e ela me mostrou os vestidos, tudo o que estava preparando com tanto carinho para viver esse momento”, afirmou o coordenador do Miss Londrina nas redes sociais.

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Tags:

Londrina Miss Morte

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