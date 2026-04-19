BOLÍVIA
Brasileira morre após cirurgia plástica e caso levanta suspeita grave
Mulher relatou dores intensas após procedimentos e caso levanta suspeita de negligência
A brasileira Krisley Poliana, de 36 anos, morreu na última sexta-feira, 17, na Bolívia após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica. O caso é investigado pela polícia local, que apura suspeitas de negligência médica.
Krisley estava internada em uma clínica particular na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na região do quarto anel viário da Avenida Mutualista, após passar por procedimentos como abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de silicone nos seios.
Relatos de dor e pedidos de ajuda
Antes de morrer, a brasileira teria enviado áudios e mensagens a familiares e amigos relatando dores intensas. Os conteúdos, que passaram a circular nas redes sociais, indicam que ela pedia ajuda, mas que seu sofrimento teria sido tratado como “dor psicológica”.
As circunstâncias levantam questionamentos sobre o atendimento recebido e reforçam as suspeitas de falha na assistência médica.
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Investigação e autópsia
De acordo com a imprensa boliviana, o caso está sob investigação para esclarecer as causas da morte. O corpo foi encaminhado ao necrotério judicial de La Pampa de la Isla, onde passará por autópsia médico-legal.
O exame deve ajudar a determinar se houve erro ou negligência durante o atendimento.
Viagem sozinha e espera por posicionamento
Krisley teria viajado sozinha para realizar os procedimentos no país vizinho. A reportagem buscou contato com o Itamaraty e com o Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.
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