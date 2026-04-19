Chacina no DF: cinco réus são condenados a mais de 1.200 anos

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Réus condenados chacina no DF - Foto: Divulgação/MPDFT

Cinco réus foram condenados pelo Tribunal do Júri de Planaltina na noite de sábado, 18, pelo assassinato de dez pessoas da mesma família, no caso que ficou conhecido como a maior chacina da história do Distrito Federal.

Os crimes ocorreram entre o fim de dezembro de 2022 e meados de janeiro de 2023.

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Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), os jurados condenaram os envolvidos por homicídios qualificados, roubo, ocultação e destruição de cadáveres, sequestro, fraude processual, associação criminosa e corrupção de menores.

As penas somadas ultrapassam 1.200 anos de prisão.

Veja como ficaram as condenações:

Gideon Batista de Menezes : 397 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, além de 1 ano e 5 meses de detenção;

: 397 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, além de 1 ano e 5 meses de detenção; Carlomam dos Santos Nogueira : 351 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão, além de 11 meses de detenção;

: 351 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão, além de 11 meses de detenção; Horácio Carlos Ferreira Barbosa : 300 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção;

: 300 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção; Fabrício Silva Canhedo : 202 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção;

: 202 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção; Carlos Henrique Alves da Silva : 2 anos de reclusão, em regime semiaberto.

De acordo com as investigações, os crimes foram motivados pela disputa por uma chácara no Paranoá, avaliada à época em cerca de R$ 2 milhões.

O grupo acreditava que, ao matar as vítimas, conseguiria assumir e vender a propriedade.

Quem são as vítimas?

Entre os mortos estão a cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos; o marido, Thiago Gabriel Belchior, de 30; e os três filhos do casal, com idades entre 6 e 7 anos.

Também foram assassinados familiares próximos, incluindo pais, irmã e outros parentes de Thiago, além de duas mulheres ligadas à família.

Ao todo, o julgamento durou seis dias e contou com o depoimento de 18 testemunhas. Os réus permanecem presos e podem recorrer da sentença.