BARBÁRIE
Chacina no DF: cinco réus são condenados a mais de 1.200 anos
Ao todo, 10 pessoas da mesma família foram mortas em esquema criminoso
Cinco réus foram condenados pelo Tribunal do Júri de Planaltina na noite de sábado, 18, pelo assassinato de dez pessoas da mesma família, no caso que ficou conhecido como a maior chacina da história do Distrito Federal.
Os crimes ocorreram entre o fim de dezembro de 2022 e meados de janeiro de 2023.
Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), os jurados condenaram os envolvidos por homicídios qualificados, roubo, ocultação e destruição de cadáveres, sequestro, fraude processual, associação criminosa e corrupção de menores.
As penas somadas ultrapassam 1.200 anos de prisão.
Veja como ficaram as condenações:
- Gideon Batista de Menezes: 397 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, além de 1 ano e 5 meses de detenção;
- Carlomam dos Santos Nogueira: 351 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão, além de 11 meses de detenção;
- Horácio Carlos Ferreira Barbosa: 300 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção;
- Fabrício Silva Canhedo: 202 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção;
- Carlos Henrique Alves da Silva: 2 anos de reclusão, em regime semiaberto.
De acordo com as investigações, os crimes foram motivados pela disputa por uma chácara no Paranoá, avaliada à época em cerca de R$ 2 milhões.
O grupo acreditava que, ao matar as vítimas, conseguiria assumir e vender a propriedade.
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Quem são as vítimas?
Entre os mortos estão a cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos; o marido, Thiago Gabriel Belchior, de 30; e os três filhos do casal, com idades entre 6 e 7 anos.
Também foram assassinados familiares próximos, incluindo pais, irmã e outros parentes de Thiago, além de duas mulheres ligadas à família.
Ao todo, o julgamento durou seis dias e contou com o depoimento de 18 testemunhas. Os réus permanecem presos e podem recorrer da sentença.
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