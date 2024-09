Cantor Abrahão Costa denuncia racismo em Habib’s; entenda o caso

Cantor Abrahão Costa denuncia racismo em restaurante Habib’s de São Paulo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O cantor Abrahão Costa, de 26 anos, denunciou um episódio de racismo ocorrido no último sábado, 7 de setembro, em uma unidade da rede de restaurantes Habib’s localizada na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. O incidente foi amplamente divulgado nas redes sociais através de um vídeo postado por um amigo do influenciador.

De acordo com o relato, Abrahão e seus seis amigos estavam no restaurante quando notaram que uma das esfihas que receberam estava estragada. Ao abordarem a atendente sobre o problema e a cobrança indevida pelo desperdício, que é ilegal, a funcionária teria respondido com uma fala preconceituosa, perguntando se Abrahão “tem 157 nas costas”. Esse número se refere ao artigo do Código Penal que trata do crime de roubo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) relatou que Abrahão também acusou o gerente do restaurante de racismo durante uma discussão sobre o valor da conta. As autoridades foram chamadas, e tanto o cantor quanto o gerente foram ouvidos no local. Abrahão foi orientado a registrar um boletim de ocorrência, o qual foi posteriormente feito na Delegacia Eletrônica. Ele também foi instruído a fornecer mais detalhes no 7° Distrito Policial (Lapa) para auxiliar na investigação.

Em resposta ao incidente, o Habib’s informou ao Metrópoles que a funcionária envolvida foi imediatamente afastada. A rede de restaurantes também entrou em contato com Abrahão para apurar os fatos. Em nota, a empresa afirmou que "não tolera nenhum tipo de discriminação" e possui canais de compliance e ações para prevenir e combater tais práticas.