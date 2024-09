Homem mata esposa e irmã a facadas e comete suicídio na sequência

Crime aconteceu em Boa Esperança do Sul, Araraquara, interior de São Paulo. - Foto: Reprodução / Portal Morada

Um crime bárbaro abalou a tranquila cidade de Boa Esperança do Sul, localizada na região de Araraquara, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 12. Cristiano Alves, de 32 anos, é acusado de assassinar a esposa, Roberta Aparecida Ventura, de 26 anos, e a irmã, Camila Alves, de 25 anos, antes de cometer suicídio ao colidir sua motocicleta contra uma carreta.

De acordo com informações do Portal Morada, o crime ocorreu após uma festa na qual Cristiano, Roberta e Camila estavam presentes. Ao chegarem em casa, um desentendimento motivado por ciúmes de Cristiano desencadeou a violência. Vizinhos relataram que Roberta estava grávida de três meses no momento do ataque.

Camila, que tentou intervir na briga, foi fatalmente esfaqueada na cabeça e no peito por Cristiano. Roberta também foi atacada, levando facadas fatais na garganta e no peito, e morreu no local.

Após cometer os assassinatos, Cristiano fugiu em sua motocicleta até a rodovia SP-255, onde colidiu frontalmente com uma carreta, resultando em sua morte instantânea.

Antes do crime, Cristiano havia chegado em casa com suas duas filhas, de 6 e 8 anos, que permaneceram no carro durante o ataque e também enquanto ele se dirigia à rodovia.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao Metrópoles que a Polícia Civil está investigando o triplo homicídio ocorrido em Boa Esperança do Sul. "Policiais militares foram acionados para atender um feminicídio e, no endereço indicado, encontraram as duas mulheres, já sem vida. Posteriormente, apuraram que o autor, marido e irmão das mulheres, havia sofrido um acidente e falecido", detalhou a nota.

A SSP acrescentou que o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Araraquara e que as autoridades continuam as investigações para esclarecer completamente os eventos. A reportagem aguarda novas informações sobre o trágico incidente.