Perseguição policial termina com 4 mortos e caminhoneiro baleado

Homem se desespera ao se deparar com tiroteio em rodovia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma perseguição policial cinematográfica, que deixou um rastro de pânico e destruição, resultou em quatro mortes na Rodovia Joaquim Ferreira (SP-338) na quarta-feira, 11, entre Cajuru e Altinópolis, no interior de São Paulo. Um vídeo, registrado por um caminhoneiro que trafegava pela via durante o confronto, revelou momentos de puro desespero.

Nas imagens, o motorista, em choque ao se deparar com o tiroteio, se joga ao chão na tentativa de se proteger dos disparos incessantes. “Misericórdia, tiroteio aqui no trevo. Tem três viaturas da polícia, os tiros bem na minha frente. Acho que tem policial morto. Dá onde estão vindo esses tiros, meu Deus do céu?", relatou o homem, claramente aterrorizado. Por sorte, ele saiu ileso, mas o mesmo não pode ser dito de outro caminhoneiro, que foi atingido e acabou internado em estado grave no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP).

O Início da Perseguição

A operação teve início por volta das 15h, quando policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em patrulha na Rodovia Altino Arantes (SP-351), identificaram um veículo suspeito, possivelmente envolvido em roubos a veículos de transporte de valores. Quando os ocupantes do carro ignoraram a ordem de parada, uma perseguição de alta velocidade foi desencadeada, levando à Rodovia Joaquim Ferreira, onde se deu o confronto mortal.

Confronto Mortal

No confronto, três suspeitos e o sargento da Polícia Militar Márcio Ribeiro, de 49 anos, foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Márcio, que dedicou 28 anos de sua vida à corporação, chegou a ser socorrido, mas faleceu pouco depois. Outro policial, ferido na ação, foi encaminhado a um hospital em Altinópolis, enquanto os criminosos mortos não tiveram suas identidades reveladas.

Após a troca de tiros, a polícia apreendeu fuzis, coletes balísticos e munições dentro do veículo utilizado pelos suspeitos, um Mitsubishi Outlander Comfort. Todo o material foi encaminhado para perícia.

Impacto na Região



O trevo de Cajuru, em direção a Altinópolis, foi bloqueado pelas autoridades por motivos de segurança, resultando em uma interdição de 26 quilômetros que durou até a noite de quarta-feira. O trânsito no local foi normalizado na manhã desta quinta-feira.

A ocorrência foi registrada na Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Ribeirão Preto, que segue investigando o caso. O episódio, além de destacar a violência enfrentada pelos policiais no combate ao crime organizado, evidenciou o perigo vivido por cidadãos comuns que, por azar, se encontravam na linha de fogo.