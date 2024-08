Cantor da dupla Matheus e Kauan revela incidente em avião: "Livramento"

A dupla Matheus e Kauan estão completando 15 anos de carreira este mês - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Matheus, da dupla com Kauan, contou em suas redes sociais que passou por um susto, junto com a equipe da dupla, após um dos pneus do jatinho em que estavam estourar, neste domingo, 18. Na postagem, o sertanejo informou que eles já haviam pousado. Ele tranquilizou os seguidores e disse que estão todos bem.

"Susto depois do pouso agora, um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! #livramento", escreveu Matheus.

Nas redes sociais, fãs mostraram preocupação com o artista: “Deus é maravilhoso. Eles tiveram um livramento”, disse uma internauta. Quem também comentou o caso foi a mãe do cantor: “Deus, obrigado pelos seus cuidados com meus filhos.” Já outra internauta questionou a sua fé em relação aos últimos acontecimentos de quedas de aviões: “O que está acontecendo? Meu Senhor Jesus, toma posse”, completou.

Antes do susto, Matheus e Kauan se apresentaram no palco da Festa do Peão de Barretos pela quinta vez, no último domingo. A dupla já havia se apresentado em 2013, 2016, 2019, 2023 e 2024. Completando 15 anos de carreira este mês, eles levaram seus maiores sucessos para o evento e apresentaram um show exclusivo no rodeio com uma nova abertura.