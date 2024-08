16/08/2024 às 21:44 • Atualizada em 16/08/2024 às 22:45 - há XX semanas | Autor: Da Redação TRAGÉDIA Idosas morrem esmagadas por elevador após porta abrir fora do andar Um problema técnico fez com que as portas abrissem antes da plataforma chegar

As idosas, Ana Maria Cunha Prata, de 79 anos, e Sylvia Maria Prata Magalhães, de 85, não perceberam que a plataforma não estava no local e acabaram caindo no fosso, - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Duas idosas morreram após caírem em um fosso de elevador e serem esmagadas pelo equipamento, na cidade Uberaba, Minas Gerais, na quinta-feira, 15. As vítimas, que eram irmãs, visitavam a casa de uma amiga e após acionarem o elevador, as portas se abriram antes da cabine chegar. As idosas, Ana Maria Cunha Prata, de 79 anos, e Sylvia Maria Prata Magalhães, de 85, não perceberam que a plataforma não estava no local e acabaram caindo no fosso, sendo prensadas pela cabine logo depois. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a situação e já encontraram as vítimas sem vida. Leia também: >> Avião faz pouso pouso de emergência e fica destruída; Veja vídeo

>> Criança morre após cair do 7º andar no bairro de Brotas, em Salvador De acordo com a Polícia Civil da cidade, o equipamento era programado para permanecer no primeiro andar da casa e só descer em caso de acionamento. Porém, um problema técnico fez com que as portas abrissem antes da plataforma chegar.

