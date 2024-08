Criança morre após cair do 7º andar no bairro de Brotas, em Salvador

- Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma criança de apenas três anos, identificada como Saori Dantas Santiago Sales, morreu na noite desta sexta-feira, 16, após cair do sétimo andar de um edifício localizado na Rua Rodolfo Pimentel, no bairro de Brotas, em Salvador.



Segundo informações preliminares, a criança teria se apoiado em móvel próximo à janela e caiu do Edifício Fabiana. Não há detalhes de como esse acidente ocorreu e quem estava no apartamento. Três ambulâncias do Samu estão no local, além de viaturas da 26ª CIPM. O Corpo de Bombeiros da Bahia confirmou a morte da criança.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas) expediu as guias periciais e de remoção para o corpo da criança que caiu do sétimo andar do prédio onde morava.

Ainda de acordo com a Civil, os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) bem como oitivas de familiares vão contribuir para o esclarecimento do caso.