Designer gráfico Luciano Robatto é encontrado morto; polícia investiga

Velório aconteceu no Cemitério Bosque da Paz - Foto: Reprodução

Foi encontrado morto nesta quinta-feira, 15, no bairro Cabula VI, em Salvador, o designer gráfico Luciano Robatto, de 58 anos. De acordo com amigos, o corpo do artista foi localizado perto do próprio carro e apresentava sinais de enforcamento.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga autoria, motivação e circunstâncias do crime.

Ainda segundo a polícia, o veículo da vítima estava no Conjunto Alvoredo. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e as guias para remoção e perícia foram expedidas. As informações são do jornal Correio.



Robatto ganhou destaque no cenário artístico de Salvador ao trabalhar com a diagramação de obras renomadas, como "Desmontando Shakespeare", de Paulo Atto.

O sepultamento aconteceu nesta sexta-feira, 16, no Cemitério Bosque da Paz, na Avenida Aliomar Baleeiro.