Cantor sertanejo é preso após bater cabeça da namorada na parede

Um cantor sertanejo teve a prisão preventiva decretada em Goiás, depois de ser preso em flagrante por agredir a namorada. Segundo o Metrópoles, o caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira, 16, em Santa Helena de Goiás, cidade que fica a 210 quilômetros da capital Goiânia. O cantor foi identificado como Jadson Rodrigues Tiburtino, mais conhecido como Jadson Gama, de 31 anos.

No registro da ocorrência, ao qual o Metrópoles teve acesso, consta que o cantor bateu a cabeça da mulher contra a parede várias vezes durante uma discussão, que ocorreu na madrugada, por volta de 1h. A vítima acionou a Guarda Civil Municipal, que a levou até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde ela recebeu pontos no local do ferimento. E em seguida, ela foi encaminhada à delegacia para formalizar a denúncia.

O homem foi localizado e preso já durante à tarde, às 14h30. Ele foi encontrado em casa e teve a prisão em flagrante decretada. Em audiência de custódia, nessa sexta-feira, 17, a juíza determinou a prisão preventiva e estabeleceu medidas protetivas para evitar o contato do cantor com a namorada, até mesmo por meio de mensagens eletrônicas.

Outras agressões

A vítima contou, em depoimento ao delegado Luís Antônio de Jesus Santos, que estava em um relacionamento com o cantor havia seis meses e que era vítima recorrente de agressões. Além de agredi-la fisicamente, com enforcamento e puxões de cabelo, ele proferia ofensas, chamando-a de “vagabunda”, “puta” e afirmando “você não presta”.

Na oportunidade, a mulher disse ainda que as violências eram motivadas, geralmente, por ciúme e, sempre que ela ameaçava chamar a polícia, ele dizia que ela não teria coragem. Na quarta-feira, 15, a mulher passou o dia em um bar com amigas e o namorado agressor decidiu encontrá-la no local, transparecendo tranquilidade até chegar em casa.

Entretanto, assim que eles chegaram à residência, ele começou a xingá-la e, quando a vítima pediu que ele parasse, o cantor a empurrou contra a cama, a enforcou, puxou-a pelos cabelos e arremessou a cabeça dela contra a parede por três vezes. Ainda segundo o relato da vítima, em seguida, com ela já ferida, ele teria dado tapas no rosto da mulher, enquanto ela implorava para que ele parasse com a agressão.

Além disso, Jadson Gama chegou a retirar o celular das mãos da namorada, quando ela ameaçou chamar a polícia. Na delegacia, a mulher afirmou ter medo pela própria vida, diante do histórico agressivo do cantor, e representou criminalmente contra ele. O sertanejo está proibido de se aproximar a uma distância menor do que 300 metros da vítima e de manter qualquer contato com ela.